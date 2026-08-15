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Tafseer: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
يَعۡمَلۡ
مِنَ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
وَهُوَ
مُؤۡمِنٞ
فَلَا
يَخَافُ
ظُلۡمٗا
وَلَا
هَضۡمٗا
١١٢
En hij die goede daden verrichtte en een gelovige was, hoeft niet bang te zijn voor onrecht of verlies.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَن یَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ﴾ الطَّاعَات ﴿وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ فَلَا یَخَافُ ظُلۡمࣰا﴾ بِزِيَادَةٍ فِي سَيِّئَاته ﴿وَلَا هَضۡمࣰا ١١٢﴾ بِنَقْصٍ مِنْ حَسَنَاته