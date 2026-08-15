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Tafseer: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
En zij vragen jou over de bergen. Zeg dan: "Mijn Heer zal ze als pulver doen uiteenvallen.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَیَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡجِبَالِ﴾ كَيْفَ تَكُون يَوْم الْقِيَامَة ﴿فَقُلۡ﴾ لَهُمْ ﴿یَنسِفُهَا رَبِّی نَسۡفࣰا ١٠٥﴾ بِأَنْ يُفَتِّتهَا كَالرَّمْلِ السَّائِل ثُمَّ يُطِيرهَا بِالرِّيَاحِ