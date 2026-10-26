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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 6
Sad
6
38:6
وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هاذا لشيء يراد ٦
وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُوا۟ وَٱصْبِرُوا۟ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَـٰذَا لَشَىْءٌۭ يُرَادُ ٦
وَٱنطَلَقَ
ﱯ
ٱلۡمَلَأُ
ﱰ
مِنۡهُمۡ
ﱱ
أَنِ
ﱲ
ٱمۡشُواْ
ﱳ
وَٱصۡبِرُواْ
ﱴ
عَلَىٰٓ
ﱵ
ءَالِهَتِكُمۡۖ
ﱶﱷ
إِنَّ
ﱸ
هَٰذَا
ﱹ
لَشَيۡءٞ
ﱺ
يُرَادُ
ﱻ
٦
ﱼ
En de vooranstaanden onder hen gingen weg (zeggend:) "Ga door en wees geduldig met (de aanbidding van) jullie goden. Voorwaar, dat (van Moehammad) is zeker iets dat (tegen jullie) bedoeld is.
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