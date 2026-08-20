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Tafseer: Sad 38:52
Sad
52
38:52
۞ وعندهم قاصرات الطرف اتراب ٥٢
۞ وَعِندَهُمْ قَـٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ٥٢
۞ وَعِندَهُمۡ
قَٰصِرَٰتُ
ٱلطَّرۡفِ
أَتۡرَابٌ
٥٢
En bij hen zijn mooie gezellinnen met ingetogen blikken, gelijk in leeftijd.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ (٥٢)
] وه حۆریشیان ههیه كه چاویان كورت كردۆتهوه لهسهر مێردهكانیان جگه لهوان تهماشای كهسی تر ناكهن (أَتْرَابٌ) واته: هاوتهمهنن لهگهڵ مێردهكانیان.