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Sad
43
38:43
ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لاولي الالباب ٤٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةًۭ مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٤٣
وَوَهَبۡنَا
لَهُۥٓ
أَهۡلَهُۥ
وَمِثۡلَهُم
مَّعَهُمۡ
رَحۡمَةٗ
مِّنَّا
وَذِكۡرَىٰ
لِأُوْلِي
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٤٣
En Wij hebben hem zijn familie en nog eens zoveel met hen geschonken, als een genade van Ons en als een tering voor de bezitters van verstand.
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Al-Sa'di
Существует мнение, что Всевышний Аллах воскресил погибших детей Айюба и даровал ему еще столько же детей, а также ниспослал ему несметное богатство. Айюб проявил терпение, и по Своей милости Аллах почтил его щедрым вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти. Повествование об этом пророке Всевышний сделал назиданием для благоразумных, и поэтому каждый мусульманин обязан задумываться над его судьбой и делать для себя полезные выводы. Самый важный из этих выводов состоит в том, что каждый терпеливый раб удостаивается вознаграждения Всевышнего Аллаха как в земном мире, так и в Последней жизни. А если он обращается с мольбой к своему Господу, то Он непременно отвечает на его зов.