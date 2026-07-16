Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Sad
37
38:37
والشياطين كل بناء وغواص ٣٧
وَٱلشَّيَـٰطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍۢ وَغَوَّاصٍۢ ٣٧
وَٱلشَّيَٰطِينَ
كُلَّ
بَنَّآءٖ
وَغَوَّاصٖ
٣٧
En (ook) de Satans, allen waren bouwers en duikers.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧)
] وه شهیتانهكانیش له ژێر دهستیدا بوون و به فهرمانی ئهو ئیشیان ئهكرد ههیان بووه خانوو و بیناو میحراب و قاپ و مهنجهڵى گهورهو ئهو شتانهی دروست ئهكرد كه له تواناى مرۆڤدا نهبووه، وه ههشیان بووه دهریاوان بووه ئهچوونه ناو دهریاوه خشڵ و زێڕو زیو و ئهو شتانهی له دهریا بووه دهریان كردووهو بۆ سولهیمان پێغهمبهریان -
صلی الله علیه وسلم
- هێناوه.