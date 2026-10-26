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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 18
Sad
18
38:18
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق ١٨
إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١٨
إِنَّا
ﱎ
سَخَّرۡنَا
ﱏ
ٱلۡجِبَالَ
ﱐ
مَعَهُۥ
ﱑ
يُسَبِّحۡنَ
ﱒ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﱓ
وَٱلۡإِشۡرَاقِ
ﱔ
١٨
ﱕ
En Wij maakten de bergen dienstbaar, die met hem de Glorie van Allah prezen in de avond en in de ochtend.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.