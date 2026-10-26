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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Sad Ayah 1
Sad
1
38:1
ص والقران ذي الذكر ١
صٓ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ١
صٓۚ
ﱁﱂ
وَٱلۡقُرۡءَانِ
ﱃ
ذِي
ﱄ
ٱلذِّكۡرِ
ﱅ
١
ﱆ
Shâd. Bij de Koran, bezitter van eer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.