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Muhammad
14
47:14
افمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ١٤
أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُۥ سُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓا۟ أَهْوَآءَهُم ١٤
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Is hij die zich op een duidelijk bewijs van zijn Heer beroept, gelijk aan degene wiens slechte daden schoonschijnend zijn gemaakt (door de Satan) en die zijn begeerten volgt?
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Qiraat
Hadith
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Al-Sa'di
Не равны тот, кто убежден в правоте религии Аллаха, знает и выполняет ее предписания, кто познал истину, следует ей и надеется на вознаграждение Аллаха, и тот, кто слеп к истине и впал в заблуждение, кто отказывается от руководства Аллаха, потакает своим порочным желаниям и считает, что именно он поступает справедливо и правильно. Как же велика разница между этими людьми! Как же далеки друг от друга сторонники истины и сторонники заблуждения!