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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 74
Maryam
74
19:74
وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا ورييا ٧٤
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَـٰثًۭا وَرِءْيًۭا ٧٤
وَكَمۡ
ﲥ
أَهۡلَكۡنَا
ﲦ
قَبۡلَهُم
ﲧ
مِّن
ﲨ
قَرۡنٍ
ﲩ
هُمۡ
ﲪ
أَحۡسَنُ
ﲫ
أَثَٰثٗا
ﲬ
وَرِءۡيٗا
ﲭ
٧٤
ﲮ
En hoeveel generaties hebben Wij niet vóór hen vernietigd, die beter toegerust waren en (mooier in) verschijning.
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