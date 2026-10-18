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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 73
Maryam
73
19:73
واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا ٧٣
وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُنَا بَيِّنَـٰتٍۢ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌۭ مَّقَامًۭا وَأَحْسَنُ نَدِيًّۭا ٧٣
وَإِذَا
ﲔ
تُتۡلَىٰ
ﲕ
عَلَيۡهِمۡ
ﲖ
ءَايَٰتُنَا
ﲗ
بَيِّنَٰتٖ
ﲘ
قَالَ
ﲙ
ٱلَّذِينَ
ﲚ
كَفَرُواْ
ﲛ
لِلَّذِينَ
ﲜ
ءَامَنُوٓاْ
ﲝ
أَيُّ
ﲞ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
ﲟ
خَيۡرٞ
ﲠ
مَّقَامٗا
ﲡ
وَأَحۡسَنُ
ﲢ
نَدِيّٗا
ﲣ
٧٣
ﲤ
En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, zeggen degenen die ongelovig zijn tegen degenen die gelovig zijn: "Welke van de twee groepen is op een betere plaats en in een beter gezelschap?"
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