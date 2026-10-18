Из каждой группы нечестивцев и многобожников, совершавших одинаковые злодеяния и исповедовавших одинаковое неверие, Всевышний Аллах выведет тех, чье неповиновение было более дерзким, нечестие - более отвратительным, а неверие - более великим. Они будут первыми, кого подвергнут лютому наказанию. Затем нечестивцы один за другим будут ввергнуты в Преисподнюю, причем наиболее злостные грешники будут падать туда раньше других. И тогда они начнут проклинать друг друга. Всевышний сказал: «Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: “Господь наш! Это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в Огне”. Он скажет: “Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого”. Тогда первые из них скажут последним: “Вы не были лучше нас. Посему вкусите наказание за то, что вы приобретали”» (7:38–39). В отношении их будет вынесен приговор, основанный на справедливости, мудрости и всестороннем знании. Аллаху лучше знать, кто достоин раньше других попасть в Преисподнюю. Он изначально знал об их злодеяниях и заслуженном ими наказании.