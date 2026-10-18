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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 68
Maryam
68
19:68
فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ٦٨
فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَـٰطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّۭا ٦٨
فَوَرَبِّكَ
ﱣ
لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ
ﱤ
وَٱلشَّيَٰطِينَ
ﱥ
ثُمَّ
ﱦ
لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ
ﱧ
حَوۡلَ
ﱨ
جَهَنَّمَ
ﱩ
جِثِيّٗا
ﱪ
٦٨
ﱫ
Daarom, bij jouw Heer, Wij zullen hen en de Satans zeker verzamelen. Vervolgens zullen Wij ten zeker rondom de Het brengen, knielend.
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