Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 66
Maryam
66
19:66
ويقول الانسان ااذا ما مت لسوف اخرج حيا ٦٦
وَيَقُولُ ٱلْإِنسَـٰنُ أَءِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ٦٦
وَيَقُولُ
ﱏ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱐ
أَءِذَا
ﱑ
مَا
ﱒ
مِتُّ
ﱓ
لَسَوۡفَ
ﱔ
أُخۡرَجُ
ﱕ
حَيًّا
ﱖ
٦٦
ﱗ
En de mens zegt: "Is het waar dat als ik sterf, ik zeker tot leven zal worden opgewekt?"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.