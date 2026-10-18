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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 65
Maryam
65
19:65
رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ٦٥
رَّبُّ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدْهُ وَٱصْطَبِرْ لِعِبَـٰدَتِهِۦ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُۥ سَمِيًّۭا ٦٥
رَّبُّ
ﱁ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﱂ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﱃ
وَمَا
ﱄ
بَيۡنَهُمَا
ﱅ
فَٱعۡبُدۡهُ
ﱆ
وَٱصۡطَبِرۡ
ﱇ
لِعِبَٰدَتِهِۦۚ
ﱈﱉ
هَلۡ
ﱊ
تَعۡلَمُ
ﱋ
لَهُۥ
ﱌ
سَمِيّٗا
ﱍ
٦٥
ﱎ
(Hij is de) Heer van de hemelen en de aarde en wat ertussen is: aanbid Hem daarom, en wees geduldig in het aanbidden van Hem. Ken jij iemand die am Hem gelijkwandig is?"
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.