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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 61
Maryam
61
19:61
جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا ٦١
جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّۭا ٦١
جَنَّٰتِ
ﲳ
عَدۡنٍ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
وَعَدَ
ﲶ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲷ
عِبَادَهُۥ
ﲸ
بِٱلۡغَيۡبِۚ
ﲹﲺ
إِنَّهُۥ
ﲻ
كَانَ
ﲼ
وَعۡدُهُۥ
ﲽ
مَأۡتِيّٗا
ﲾ
٦١
ﲿ
Tuinen van 'Adn (het Paradijs) die de Barmhartige aan zijn dienaren in het onwaarneembare beloofde. Voorwaar, (de vervulling van) Zijn belofse vindt zeker plaats.
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