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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 59
Maryam
59
19:59
۞ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ٥٩
۞ فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُوا۟ ٱلشَّهَوَٰتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ٥٩
۞ فَخَلَفَ
ﲘ ﲙ
مِنۢ
ﲚ
بَعۡدِهِمۡ
ﲛ
خَلۡفٌ
ﲜ
أَضَاعُواْ
ﲝ
ٱلصَّلَوٰةَ
ﲞ
وَٱتَّبَعُواْ
ﲟ
ٱلشَّهَوَٰتِۖ
ﲠﲡ
فَسَوۡفَ
ﲢ
يَلۡقَوۡنَ
ﲣ
غَيًّا
ﲤ
٥٩
ﲥ
Maar na ben volgden andere generaties, die de shalât achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.
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