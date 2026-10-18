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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 58
Maryam
58
19:58
اولايك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسراييل وممن هدينا واجتبينا اذا تتلى عليهم ايات الرحمان خروا سجدا وبكيا ۩ ٥٨
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍۢ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْرَٰٓءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَآ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتُ ٱلرَّحْمَـٰنِ خَرُّوا۟ سُجَّدًۭا وَبُكِيًّۭا ۩ ٥٨
أُوْلَٰٓئِكَ
ﱶ
ٱلَّذِينَ
ﱷ
أَنۡعَمَ
ﱸ
ٱللَّهُ
ﱹ
عَلَيۡهِم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلنَّبِيِّـۧنَ
ﱼ
مِن
ﱽ
ذُرِّيَّةِ
ﱾ
ءَادَمَ
ﱿ
وَمِمَّنۡ
ﲀ
حَمَلۡنَا
ﲁ
مَعَ
ﲂ
نُوحٖ
ﲃ
وَمِن
ﲄ
ذُرِّيَّةِ
ﲅ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﲆ
وَإِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲇ
وَمِمَّنۡ
ﲈ
هَدَيۡنَا
ﲉ
وَٱجۡتَبَيۡنَآۚ
ﲊﲋ
إِذَا
ﲌ
تُتۡلَىٰ
ﲍ
عَلَيۡهِمۡ
ﲎ
ءَايَٰتُ
ﲏ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﲐ
خَرُّواْۤ
ﲑﲒ
سُجَّدٗاۤ
ﲓﲔ
وَبُكِيّٗا ۩
ﲕﲖ
٥٨
ﲗ
Zij zijn degenen die Allah begenadigd heeft onder de Profeten van de nakomelingen van Adam en degenen die Wij met Nôeh (in de ark) droegen en onder de nakomelingen van Ibrâhîm en Isrâ'îl en onder hen die Wij geleid en uitgekozen hebben. Wanneer aan ben de Verzen van de Barmhartige worden voorgedragen, buigen zij knielend neer en huilen.
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