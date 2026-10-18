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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 53
Maryam
53
19:53
ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا ٥٣
وَوَهَبْنَا لَهُۥ مِن رَّحْمَتِنَآ أَخَاهُ هَـٰرُونَ نَبِيًّۭا ٥٣
وَوَهَبۡنَا
ﱉ
لَهُۥ
ﱊ
مِن
ﱋ
رَّحۡمَتِنَآ
ﱌ
أَخَاهُ
ﱍ
هَٰرُونَ
ﱎ
نَبِيّٗا
ﱏ
٥٣
ﱐ
En Wij schonken hem van Onze Barnhartigheid zijn broeder Hârôen, een Profeet.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.