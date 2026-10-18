Когда Ибрахим отчаялся обратить свой народ и своего отца в истинную религию, он решил покинуть их и удалиться от их каменных истуканов. Он возвестил о том, что будет всегда обращать свои молитвы к Аллаху, поклоняясь Ему и прося Его о помощи, в надежде на то, что Аллах осчастливит его, внемлет его молитвам и примет его благодеяния. Именно так должен поступать каждый, кто отчаивается обратить в ислам своих близких, если они предпочитают потакать своим низменным желаниям, не желают извлечь пользу из проповедей и продолжают скитаться во мраке собственного заблуждения. Сталкиваясь с такими людьми, проповедник должен, в первую очередь, позаботиться об облагораживании своей души, обратиться к Господу с просьбой принять его благодеяния и удалиться от зла и его поборников.