Не поклоняйся сатане, потому что всякий, кто отказывается поклоняться одному Аллаху, начинает поклоняться дьяволу. А ведь Всевышний Аллах сказал: «Разве Я не завещал вам, сыны Адама, не поклоняться дьяволу, который является вашим явным врагом» (36:60). Сатана ослушался предписаний Милостивого Аллаха, и поэтому всякий, кто следует по его стопам, превращается в поборника сатаны, ослушается Аллаха и уподобляется самому сатане. В этом откровении Аллах назвал себя Милостивым, дабы подчеркнуть, что ослушание и неповиновение отдаляет человека от милости Аллаха и закрывает перед ним врата Божьего милосердия. В то же время повиновение Аллаху является одним из величайших способов заслужить Его милость. Именно поэтому далее пророк Ибрахим сказал: