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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 42
Maryam
42
19:42
اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شييا ٤٢
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَـٰٓأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنكَ شَيْـًۭٔا ٤٢
إِذۡ
ﱡ
قَالَ
ﱢ
لِأَبِيهِ
ﱣ
يَٰٓأَبَتِ
ﱤ
لِمَ
ﱥ
تَعۡبُدُ
ﱦ
مَا
ﱧ
لَا
ﱨ
يَسۡمَعُ
ﱩ
وَلَا
ﱪ
يُبۡصِرُ
ﱫ
وَلَا
ﱬ
يُغۡنِي
ﱭ
عَنكَ
ﱮ
شَيۡـٔٗا
ﱯ
٤٢
ﱰ
(Gedenk) toen hij tot zijn vader zei: "O mijn vader, waarom aanbidt u iets dat niet hoort, niet ziet en u niets baat?
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