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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 39
Maryam
39
19:39
وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر وهم في غفلة وهم لا يومنون ٣٩
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٩
وَأَنذِرۡهُمۡ
ﱁ
يَوۡمَ
ﱂ
ٱلۡحَسۡرَةِ
ﱃ
إِذۡ
ﱄ
قُضِيَ
ﱅ
ٱلۡأَمۡرُ
ﱆ
وَهُمۡ
ﱇ
فِي
ﱈ
غَفۡلَةٖ
ﱉ
وَهُمۡ
ﱊ
لَا
ﱋ
يُؤۡمِنُونَ
ﱌ
٣٩
ﱍ
En waarschuw hen voor de Dag van spijt, wanneer de zaak bepaald is; zij zijn onachtzaam en zij geloven niet.
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