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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 38
Maryam
38
19:38
اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لاكن الظالمون اليوم في ضلال مبين ٣٨
أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۖ لَـٰكِنِ ٱلظَّـٰلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٨
أَسۡمِعۡ
ﳔ
بِهِمۡ
ﳕ
وَأَبۡصِرۡ
ﳖ
يَوۡمَ
ﳗ
يَأۡتُونَنَا
ﳘﳙ
لَٰكِنِ
ﳚ
ٱلظَّٰلِمُونَ
ﳛ
ٱلۡيَوۡمَ
ﳜ
فِي
ﳝ
ضَلَٰلٖ
ﳞ
مُّبِينٖ
ﳟ
٣٨
ﳠ
Hoeveel beter zullen zij luisteren en hoeveel scherper zullen zij zien op de Dag dat zij tot Ons zullen komen! Maar de onrechtvaardigen verkeren in duidelijke dwaling.
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