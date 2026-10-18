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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 34
Maryam
34
19:34
ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ٣٤
ذَٰلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِى فِيهِ يَمْتَرُونَ ٣٤
ذَٰلِكَ
ﲟ
عِيسَى
ﲠ
ٱبۡنُ
ﲡ
مَرۡيَمَۖ
ﲢﲣ
قَوۡلَ
ﲤ
ٱلۡحَقِّ
ﲥ
ٱلَّذِي
ﲦ
فِيهِ
ﲧ
يَمۡتَرُونَ
ﲨ
٣٤
ﲩ
Dat is 'Îsa, zoon van Maryam, het Woord van Waarheid waaraan zij twijfelen.
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