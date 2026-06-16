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Maryam
29
19:29
فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ٢٩
فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا۟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِى ٱلْمَهْدِ صَبِيًّۭا ٢٩
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Daarop wees zij naar hem. Zij zeiden: "Hoe kunnen wij spreken met een baby, die nog als kind in de wieg ligt?"
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Tafseer Jalalayn
﴿فَأَشَارَتۡ﴾ لَهُمْ ﴿إِلَیۡهِۖ﴾ أَنْ كَلِّمُوهُ ﴿قَالُوا۟ كَیۡفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ﴾ أي وجد ﴿فِی ٱلۡمَهۡدِ صَبِیࣰّا ٢٩﴾