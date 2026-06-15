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Maryam
22
19:22
۞ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ٢٢
۞ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِۦ مَكَانًۭا قَصِيًّۭا ٢٢
ﲫ ﲬ
ﲭ
ﲮ
ﲯ
ﲰ
ﲱ
En zo droeg zij hem en trok zich niet hem terug op een verre plek.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿فَحَمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ﴾ تَنَحَّتْ ﴿بِهِۦ مَكَانࣰا قَصِیࣰّا ٢٢﴾ بَعِيدًا من أهلها