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Maryam
18
19:18
قالت اني اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا ١٨
قَالَتْ إِنِّىٓ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَـٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّۭا ١٨
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Zij zei: "Ik zoek mijn bescherming bij de Barmhartige tegen jou, als jij (Allah) vreest."
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Qiraat
Hadith
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العربية
Tafsir Muyassar
قالت مريم له:
إني أستجير بالرحمن منك أن تنالني بسوء إن كنت ممن يتقي الله.