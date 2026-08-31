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78. An-Naba

De Aankondiging

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In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle.
78:1
عم يتساءلون ١
عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ١

١

Waarover stellen zij elkaar vragen?
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