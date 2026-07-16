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Yusuf
9
12:9
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ٩
ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًۭا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًۭا صَـٰلِحِينَ ٩
ٱقۡتُلُواْ
يُوسُفَ
أَوِ
ٱطۡرَحُوهُ
أَرۡضٗا
يَخۡلُ
لَكُمۡ
وَجۡهُ
أَبِيكُمۡ
وَتَكُونُواْ
مِنۢ
بَعۡدِهِۦ
قَوۡمٗا
صَٰلِحِينَ
٩
Doodt Yôesoef of zet hem het land uit, zodat het gezicht van jullie vader alleen voor jullie zal zijn en daarna worden jullie een rechtschapen volk."
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Rebar Kurdish Tafsir
{براكانی لە حەسودیدا پیلان بۆ كوشتنی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- دادەڕێژن} [
اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا
] وتیان: یوسف بكوژن یاخود له زهوییهكدا فڕێى بدهن [
يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
] ئهو كاته ڕووی باوكمان تاك و تهنها بۆ ئێمه دهبێت و ڕوو ئهكاته ئێمهو تهنها ئێمهی خۆش ئهوێت خۆشهویستیهكی تهواو [
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩)
] له دوای كوشتنی یوسف یاخود له دوای ئهو تاوانهی كه ئهنجامی ئهدهین ئهو كاته ئهبینه كهسانێكی چاك له گوێڕایهڵی و عیبادهت و دینداریدا، یاخود تهوبه دهكهین.