Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
74
12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
Zij zeiden: "Wat zal de vergelding zijn als jullie leugenaars zijn?"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 12:73tot 12:74
Братья поклялись, что не собирались совершать на египетской земле беззаконие, потому что воровство является одним из величайших проявлений беззакония. Они принесли клятву на основании своих знаний. Они знали, что ни один из братьев не был вором и нечестивцем, потому что прежде они прошли через испытания, подтвердившие их добропорядочность и набожность. Более того, люди, которые обвинили их в воровстве, также прекрасно знали об их добропорядочности. И возражение братьев можно назвать очень убедительным, ведь гораздо менее убедительными были бы слова: «Мы не совершали беззакония и не воровали».