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Yusuf
73
12:73
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
عَلِمۡتُم
مَّا
جِئۡنَا
لِنُفۡسِدَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَمَا
كُنَّا
سَٰرِقِينَ
٧٣
Zij (de broeders van Yôesoef) zeiden: "Wij zweren bij Allah dat jullie zeker weten dat wij niet gekomen zijn om in het land verderf te zaaien en wij zijn ook geen dieven."
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ
] وتیان: سوێند بێ به خوای گهوره ئێوه خۆیشتان ئهزانن و یوسفیش ئهزانێ كه ئێمه نههاتووینه ئاشووب لهسهر زهویدا بگێڕین و دزی بكهین [
وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣)
] وه ئێمه دز نین و نهبووین.