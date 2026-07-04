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Yusuf
71
12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١
قَالُواْ
وَأَقۡبَلُواْ
عَلَيۡهِم
مَّاذَا
تَفۡقِدُونَ
٧١
Zij zeiden, terwijl zij op hen toekwamen: "Wat missen jullie?"
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
তারা তাদের দিকে চেয়ে বলল, ‘তোমরা কি হারিয়েছ?’