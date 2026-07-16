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Yusuf
7
12:7
۞ لقد كان في يوسف واخوته ايات للسايلين ٧
۞ لَّقَدْ كَانَ فِى يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِۦٓ ءَايَـٰتٌۭ لِّلسَّآئِلِينَ ٧
۞ لَّقَدۡ
كَانَ
فِي
يُوسُفَ
وَإِخۡوَتِهِۦٓ
ءَايَٰتٞ
لِّلسَّآئِلِينَ
٧
Voorzeker, in (de geschiedenis van) Yôusef en zijn broeders waren Tekenen voor hen die vragen stelden.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ (٧)
] بهڕاستی له ههواڵی یوسف و براكانی نیشانهو پهندو ئامۆژگارى تێدا بوو بۆ ئهو جوولهكانهى كه پرسیاریان له پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كرد.