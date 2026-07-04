Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
69
12:69
ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتيس بما كانوا يعملون ٦٩
وَلَمَّا دَخَلُوا۟ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَنَا۠ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٦٩
وَلَمَّا
دَخَلُواْ
عَلَىٰ
يُوسُفَ
ءَاوَىٰٓ
إِلَيۡهِ
أَخَاهُۖ
قَالَ
إِنِّيٓ
أَنَا۠
أَخُوكَ
فَلَا
تَبۡتَئِسۡ
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
٦٩
Toen zij bij Yôesoef binnenkwamen, nam hij zijn broeder (Benyamin) met zich mee naar zijn plaats, en zei: "Voorwaar, ik ben jouw broeder, treurt daarom niet over wat zij plachten te doen."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ
] كاتێك كه چوونه ژوورهوه بۆ لای یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- دوو دوو له شوێنێكدا دای نان و براكهی بهتهنها مایهوه چونكه یانزه كهس بوون [
آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ
] باوهشی به بنیامینى برایدا كرد [
قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ
] خۆی پێ ناساندو وتى: من یوسفی براتم [
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٦٩)
] وه خهفهت مهخۆ و دڵتهنگ مهبه بهو كردهوه خراپانهی كه له ڕابردوودا بهرامبهر به من كردوویانه (پێى وت باسى ئهم شته نهكات و بیشارێتهوهو لاى خۆى ئهیهێلێتهوه).