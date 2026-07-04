Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Yusuf
66
12:66
قال لن ارسله معكم حتى توتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ٦٦
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِى بِهِۦٓ إِلَّآ أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٦٦
قَالَ
لَنۡ
أُرۡسِلَهُۥ
مَعَكُمۡ
حَتَّىٰ
تُؤۡتُونِ
مَوۡثِقٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
لَتَأۡتُنَّنِي
بِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
يُحَاطَ
بِكُمۡۖ
فَلَمَّآ
ءَاتَوۡهُ
مَوۡثِقَهُمۡ
قَالَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
مَا
نَقُولُ
وَكِيلٞ
٦٦
Hij (Ya'q-ôeb) zei: "Ik zal hem nooit met jullie mee laten gaan, vóórdat jullie een belofte afleggen in de Naam van Allah: dat jullie hem zeker bij mij terug zullen brengen, behalve als jullie omsingeld worden." Toen zij hun beloften afgelegd hadden, zei hij: "Allah is Gelitige van wat wij gezegd hebben."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: كوڕهكهم لهگهڵتاندا نانێرم تا بهڵێنێكم نهدهنێ لهلایهن خوای گهورهوه، واته: سوێند نهخۆن به خوای گهوره كه ئهیپارێزن [
لَتَأْتُنَّنِي بِهِ
] كه بردتان لهگهڵ خۆتاندا كوڕهكهم بۆ بگهڕێننهوه [
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ
] ئیلا ئهگهر هاتوو تووشی بهڵایهك بوون وه ههموتان تیاچوون ئهو كاته ئهویش لهگهڵتاندا تیا بچێ دهسهڵاتتان نهبێ ئهوه ئهبێته عوزر بۆتان [
فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
] كاتێك كه سوێندیان خوارد به خوای گهوره كه ئهیپارێزن و ئههێننهوه [
قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦)
] وتی: ئهوهی كه ئێمه ئهیڵێین خوای گهوره چاودێره بهسهرمانهوه هیچ شتێكی لێ ناشاردرێتهوه (یهعقوب -
صلی الله علیه وسلم
- ناچار بوو لهگهڵیاندا بینێرێت بۆ ئهوهى خواردن بێننهوه).