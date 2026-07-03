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Yusuf
64
12:64
قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين ٦٤
قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَـٰفِظًۭا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٦٤
قَالَ
هَلۡ
ءَامَنُكُمۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
كَمَآ
أَمِنتُكُمۡ
عَلَىٰٓ
أَخِيهِ
مِن
قَبۡلُ
فَٱللَّهُ
خَيۡرٌ
حَٰفِظٗاۖ
وَهُوَ
أَرۡحَمُ
ٱلرَّٰحِمِينَ
٦٤
Hij (Ya'q-ôeb) zei: "Ik zal hem niet aan jullie toevertrouwen, zoals ik jullie eerder zijn broeder aan jullie toevertrouwde. Allah is de beste Waker, en Hij is de Meest Barmhartige der Erbarmers."'
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العربية
Al-Sa'di
Йакуб ответил им: «Я не стану доверять вам младшего брата после того, как однажды доверил вам Йусуфа. Вы давали еще более убедительные обещания уберечь Йусуфа, однако не выполнили своих обязательств. Вот почему я не доверяю вашим обещаниям, зато я доверяю Всевышнему Аллаху. Ему известно о моем положении, и я прошу Его смилостивится надо мною и сохранить моего сына». Из этих слов видно, что Йакуб склонялся к тому, чтобы разрешить Беньямину отправиться в поездку с остальными братьями.