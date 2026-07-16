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Yusuf
6
12:6
وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك عليم حكيم ٦
وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَآ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ ٦
وَكَذَٰلِكَ
يَجۡتَبِيكَ
رَبُّكَ
وَيُعَلِّمُكَ
مِن
تَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحَادِيثِ
وَيُتِمُّ
نِعۡمَتَهُۥ
عَلَيۡكَ
وَعَلَىٰٓ
ءَالِ
يَعۡقُوبَ
كَمَآ
أَتَمَّهَا
عَلَىٰٓ
أَبَوَيۡكَ
مِن
قَبۡلُ
إِبۡرَٰهِيمَ
وَإِسۡحَٰقَۚ
إِنَّ
رَبَّكَ
عَلِيمٌ
حَكِيمٞ
٦
Zo verkiest jouw Heer jou en onderwijst Hij jou de uitleg van de vertellingen (dromen). En Hij vervolmaakt Zijn genieting aan jou en de familie van Ya'qôeb, zoals Hij het daarvoor heeft vervolmaakt aan jouw vaderen, Ibrâhîm en Ishaq. Voorwaar, jouw Heer is Alwetend, Alwijs.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ
] وهبهم شێوازه پهروهردگار ههڵتئهبژێرێ و دهتكات به پێغهمبهر [
وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ
] وه فێری لێكدانهوهی خهوت ئهكات [
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ
] وه نیعمهتی خۆی تهواو ئهڕژێنێ بهسهرتدا بهوهی ئهتكات به پێغهمبهر، وه موڵك و خێری دونیاو قیامهتت پێ ئهبهخشێ، وه نیعمهتی خۆی تهواو دهكات بهسهر ئالی یهعقوبدا [
كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
] وهكو پێشتریش نیعمهتی خۆی تهواو ڕژاند بهسهر ئیبراهیم و ئیسحاقدا بهوهی كه كردیانی به پێغهمبهر، وه ئیبراهیمی پاراست له ئاگرهكه وه كردی به خهلیلی خۆی [
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦)
] بهراستى پهروهردگاری تۆ زۆر زاناو كاربهجێیه.