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Tafseer: Yusuf 12:55
Yusuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
Hij zei: "Maak mij (beheerder) over de schatten van het land. Voorwaar, ik ben een kundige beheerder."
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Al-Sa'di
Когда царь и остальные люди убедились в полной невиновности Йусуфа, царь сказал: «Приведите его ко мне! Он будет моим приближенным, и посему относитесь к нему с почтением и уважением». Беседа с Йусуфом привела царя в восторг, и его отношение к нему стало еще лучше. Он сказал: «Мы наделим тебя властью и будем доверять тебе государственные тайны». Тогда Йусуф сделал ему предложение, которое было во всеобщих интересах. Он сказал: «Позволь мне собирать подать и распоряжаться хранилищами зерна. Я буду беречь имущество и нести за него ответственность, поскольку я - грамотный хранитель. Я всегда сберегаю то, что мне доверено, и расставляю все по своим местам. Я могу исправно вести учет того, что поступает в хранилища, и того, что выходит оттуда. Я знаю, как распоряжаться имуществом, кому раздавать продукты, а с кого удерживать». Йусуф попросил назначить его на высокую должность не потому, что стремился к власти, а потому, что желал принести пользу всему народу. Он знал о своих способностях, своей надежности и бережливости. Он знал о себе то, что не было известно остальным людям, и поэтому осмелился обратиться к царю с такой просьбой. Царь удовлетворил его просьбу и назначил его смотрителем над хранилищами. Поэтому далее Всевышний Аллах сказал: