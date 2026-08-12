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Tafseer: Yusuf 12:53
Yusuf
53
12:53
۞ وما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم ٥٣
۞ وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ إِنَّ رَبِّى غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٥٣
۞ وَمَآ
أُبَرِّئُ
نَفۡسِيٓۚ
إِنَّ
ٱلنَّفۡسَ
لَأَمَّارَةُۢ
بِٱلسُّوٓءِ
إِلَّا
مَا
رَحِمَ
رَبِّيٓۚ
إِنَّ
رَبِّي
غَفُورٞ
رَّحِيمٞ
٥٣
Ik verklaar dat ikzelf niet onschuldig ben. Voorwaar, de ziel spoort aan tot het kwade, behalve bij wie door mijn Heer benigd is. Voorwaar, mijn Heer is Vergevensgezind, Meest Barmhartig."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمَاۤ أُبَرِّئُ نَفۡسِیۤۚ﴾ مِنْ الزَّلَل ﴿إِنَّ ٱلنَّفۡسَ﴾ الْجِنْس ﴿لَأَمَّارَةُۢ﴾ كَثِيرَة الْأَمْر ﴿بِٱلسُّوۤءِ إِلَّا مَا﴾ بمعنى من ﴿رَحِمَ رَبِّیۤۚ﴾ فعصمه ﴿إِنَّ رَبِّی غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ٥٣﴾