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Tafseer: Yusuf 12:49
Yusuf
49
12:49
ثم ياتي من بعد ذالك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ٤٩
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌۭ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٤٩
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
عَامٞ
فِيهِ
يُغَاثُ
ٱلنَّاسُ
وَفِيهِ
يَعۡصِرُونَ
٤٩
Vervolgens komt daarna een jeu waarin de mensen regen zullen krijgen en daarin zullen zij persen."
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿ثُمَّ یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِ ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ السَّبْع الْمُجْدِبَات ﴿عَامࣱ فِیهِ یُغَاثُ ٱلنَّاسُ﴾ بِالْمَطَرِ ﴿وَفِیهِ یَعۡصِرُونَ ٤٩﴾ الْأَعْنَاب وَغَيْرهَا لِخِصْبِهِ