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Tafseer: Yusuf 12:48
Yusuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
يَأۡتِي
مِنۢ
بَعۡدِ
ذَٰلِكَ
سَبۡعٞ
شِدَادٞ
يَأۡكُلۡنَ
مَا
قَدَّمۡتُمۡ
لَهُنَّ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تُحۡصِنُونَ
٤٨
En daarna komen zeven moeilijke jaren die alles verteren wat jullie opgeslagen hebben, behalve wat jullie (veilig) bewaard hebben.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ
] له دوای ئهوه حهوت ساڵ دێت كه سهخت و بێبارانی و وشكه ساڵی ئهبێت [
يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
] ئهوهی كه ههڵتان گرتووه ئهوه ئهخۆن [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (٤٨)
] تهنها كهمێك نهبێ كه ههڵی ئهگرن.