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Tafseer: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
Hij (Yôesoef) zei: "Jullie zullen zeven jaren zaaien zoals gewoonlijk, en wat jullie oogsten, laat het in de aren, behalve een klein gedeelte dat jullie eten.
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Al-Sa'di
Je leest een tafsir voor de groep verzen 12:46tot 12:48
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.