Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
Hij (Yôesoef) zei: "Jullie zullen zeven jaren zaaien zoals gewoonlijk, en wat jullie oogsten, laat het in de aren, behalve een klein gedeelte dat jullie eten.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{لێكدانەوەی خەونەكەی پاشا} [
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا
] یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- سهرزهنشتى نهكرد كه بۆچى منت له یاد كرد بهڵكو خهونهكهى بۆ لێكدایهوهو فهرمووی: حهوت ساڵی یهك له دوای یهك ئێوه كشتوكاڵ ئهكهن [
فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ
] ئهوهی كه بهرههمی دێنن ئهوه لهناو گوڵه گهنمهكاندا بیهێڵنهوهو لێكی جیا مهكهنهوه بۆ ئهوهی تێكنهچێت [
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧)
] تهنها كهمێك نهبێ لهوهی كه ئهیخۆن، واته: لێكدانهوهى خهوهكهی بهوه بۆیان كرد حهوت مانگا قهڵهوهكه به حهوت ساڵ كه پیت و بهرهكهت ئهبێ، وه حهوت مانگا لاوازهكه به حهوت ساڵ كه وشكهساڵی و نهبوونی ئهبێت.