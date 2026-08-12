Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Yusuf 12:43
Yusuf
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
ٱلۡمَلِكُ
إِنِّيٓ
أَرَىٰ
سَبۡعَ
بَقَرَٰتٖ
سِمَانٖ
يَأۡكُلُهُنَّ
سَبۡعٌ
عِجَافٞ
وَسَبۡعَ
سُنۢبُلَٰتٍ
خُضۡرٖ
وَأُخَرَ
يَابِسَٰتٖۖ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡمَلَأُ
أَفۡتُونِي
فِي
رُءۡيَٰيَ
إِن
كُنتُمۡ
لِلرُّءۡيَا
تَعۡبُرُونَ
٤٣
En de koning zei: "Ik zag in een droom zeven vette koeien, die verslonden werden door zeven magere koeien, en zeven groene korenaren en (zeven) andere verdorde. O jullie vooraanstaanden, legt mijn droom uit, als jullie kenners van droomuitleg zijn."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Когда Всевышний Аллах пожелал вызволить Йусуфа из темницы, египетскому царю приснился удивительный сон. Разгадать это сновидение пытался весь народ, однако сделать это было суждено Йусуфу, дабы все люди убедились в его превосходстве и стали очевидцами его глубоких познаний, обеспечивших ему славу в обоих мирах. Для претворения в жизнь этого замысла было необходимо, чтобы это удивительное сновидение приснилось именно царю Египта, который распоряжался делами целого народа и от которого зависела судьба его подданных. Когда он увидел сон, то велел собрать всех ученых и мудрецов и сказал: «Мне приснилось, как семь тощих коров пожирают семь тучных коров. Интересно, как могут семь тощих и обессиленных коров пожрать семерых жирных коров в полном расцвете сил? А еще мне приснились семь зеленых колосьев и семь высохших колосьев. О знатные мужи! Разъясните мое сновидение. И помните, что недостаточно истолковать каждое отдельное видение, а необходимо понять смысл целого сна. Сделайте все возможное, если вы умеете толковать сны».