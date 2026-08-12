Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Yusuf 12:30
Yusuf
30
12:30
۞ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين ٣٠
۞ وَقَالَ نِسْوَةٌۭ فِى ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَٰوِدُ فَتَىٰهَا عَن نَّفْسِهِۦ ۖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۖ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٣٠
۞ وَقَالَ
نِسۡوَةٞ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
ٱمۡرَأَتُ
ٱلۡعَزِيزِ
تُرَٰوِدُ
فَتَىٰهَا
عَن
نَّفۡسِهِۦۖ
قَدۡ
شَغَفَهَا
حُبًّاۖ
إِنَّا
لَنَرَىٰهَا
فِي
ضَلَٰلٖ
مُّبِينٖ
٣٠
En enkele vrouwen in de stad zelden: "De vrouw van Al 'Azîz verleidt haar slaaf tegen zijn wil, hij heeft haar hevig verliefd gemaakt. En voorwaar, wij zien haar in duidelijke dwaling verkeren."
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
По городу распространилась молва о том, что жена визиря пыталась соблазнить своего раба, а женщины стали судачить: «Это ужасно! Она является такой знатной женщиной, а ее муж занимает такое высокое положение в обществе. И что вы думаете? Она стала соблазнять молодого юношу, своего раба. Она безумно влюбилась в него, и это чувство проникло в самые глубины ее души. Она желает его самым страстным образом. Однако она совершает ошибку, потому что женщине, занимающей такое положение, не подобает вести себя подобным образом. Это унижает ее в глазах окружающих». Однако эти слова не были простым порицанием в адрес жены визиря. Женщины в городе решили воспользоваться такой хитростью для того, чтобы увидеть юношу, который стал искушением для жены визиря. Они хотели разозлить жену визиря, чтобы она показала им Йусуфа и объяснила им свое поведение. Именно поэтому Всевышний Аллах назвал их сплетни хитростью и сказал: