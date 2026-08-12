Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafseer: Yusuf 12:29
Yusuf
29
12:29
يوسف اعرض عن هاذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطيين ٢٩
يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنۢبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِـِٔينَ ٢٩
يُوسُفُ
أَعۡرِضۡ
عَنۡ
هَٰذَاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرِي
لِذَنۢبِكِۖ
إِنَّكِ
كُنتِ
مِنَ
ٱلۡخَاطِـِٔينَ
٢٩
Yôesoef, wend je hier van af En jij (O vrouw) vraag om vergeving voor jouw zonde. Voorwaar, jij behoort tot de zondaren.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Когда визирь увидел, что рубашка Йусуфа порвана со спины, ему стало ясно, что Йусуф говорит правду, а его жена лжет. Он был возмущен тем, насколько чудовищны могут быть козни женщины. И что вообще может быть ужаснее поступка женщины, которая вознамерилась совершить грех, совершила его и обвинила в этом пророка Аллаха? Когда обстоятельства происшедшего прояснились, визирь сказал: «О Йусуф! Никому не рассказывай о случившемся и забудь об этом. Я не желаю, чтобы люди склоняли мою жену. А ты должна покаяться и просить прощения своему греху».