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Tafseer: Yusuf 12:27
Yusuf
27
12:27
وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين ٢٧
وَإِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍۢ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٢٧
وَإِن
كَانَ
قَمِيصُهُۥ
قُدَّ
مِن
دُبُرٖ
فَكَذَبَتۡ
وَهُوَ
مِنَ
ٱلصَّٰدِقِينَ
٢٧
Maar als zijn hemd aan de achterkant is gescheurd, dan heeft zij gelogen en behoort hij tot de waarachtigen."
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٢٧)
] بهڵام ئهگهر قهمیسهكهی له دواوه دڕابوو ئهوه خێزانهكهی تۆ درۆ دهكات لهبهر ئهوهی یوسف ڕای كردووه ئهم لهدواوه پهلاماری داوهو یوسف له ڕاستگۆیانه.