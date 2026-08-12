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Tafseer: Yusuf 12:24
Yusuf
24
12:24
ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين ٢٤
وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِۦ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَآ أَن رَّءَا بُرْهَـٰنَ رَبِّهِۦ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ ۚ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ٢٤
وَلَقَدۡ
هَمَّتۡ
بِهِۦۖ
وَهَمَّ
بِهَا
لَوۡلَآ
أَن
رَّءَا
بُرۡهَٰنَ
رَبِّهِۦۚ
كَذَٰلِكَ
لِنَصۡرِفَ
عَنۡهُ
ٱلسُّوٓءَ
وَٱلۡفَحۡشَآءَۚ
إِنَّهُۥ
مِنۡ
عِبَادِنَا
ٱلۡمُخۡلَصِينَ
٢٤
En voorzeker, zij begeerde hem. Als hij geen Teken van zijn Heer had gezien. zou hij haar hebben begeerd. Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren.
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Al-Sa'di
Вознаграждение за терпение, проявленное во время этого испытания, во много раз превосходило вознаграждение, которое Йусуф заслужил, когда был изгнан своими братьями. В этот раз многое зависело от него самого, и было много факторов, подталкивающих его к совершению греха, однако его любовь к Аллаху оказалась сильнее всего остального. А во время испытания, которому его подвергли братья, его терпение было вынужденным. Это испытание было подобно болезням, недугам и прочим несчастьям, которые постигают рабов Аллаха независимо от их желания. В таких ситуациях человеку не остается ничего, кроме как проявить терпение, желает он этого или нет. Йусуф вырос красивым, прекрасным и неотразимым юношей. Он жил в доме визиря, где ему оказывали всевозможные почести. Но однажды хозяйка дома решила соблазнить его. Он был рабом и находился в полной зависимости от нее, и она решила принудить его совершить грех, который остался бы совершенно незамеченным остальными людьми. Ситуация усугублялась тем, что хозяйка дома заперла двери. Они оказались в доме одни, и никто не мог проникнуть внутрь без их ведома. Она велела ему подойти к ней и предаться чувствам. Только подумайте, он был иноземцем и мог не стыдиться прелюбодеяния так, как его стыдится человек, согрешивший на родине, среди своих знакомых и близких. Он был рабом и находился во власти своей госпожи. Он был холостым юношей, а она обладала пленящей красотой. И наряду с этим она грозилась заточить его в тюрьму или подвергнуть мучительному наказанию, если он откажется выполнить ее желание. Несмотря на эти сильные факторы Йусуф проявил терпение и не стал ослушаться Аллаха. Он испытывал влечение к этой женщине, но ради своего Господа отказался от этой мысли. Он предпочел покориться воле Аллаха, нежели удовлетворить желание души, повелевающей творить зло. А помогли ему в этом знамения Всевышнего Господа, которыми являются вера и знание, обязывающие людей воздерживаться от грехов и сторониться всего, что запретил Аллах. Именно эти знамения удержали его от великого прегрешения. Он сказал: «Упаси меня Аллах от этого отвратительного поступка! Воистину, этот грех вызывает гнев Аллаха, отдаляет человека от Господа и является предательством по отношению к моему господину, который приютил меня и одарил всем необходимым. Мне не подобает отвечать ему такой чудовищной неблагодарностью, ведь это будет величайшей несправедливостью, а несправедливые люди никогда не обретут успеха». Одним словом, Йусуф не посмел совершить прелюбодеяние, потому что боялся разгневать Аллаха и нарушить свои обязанности перед господином, который заботился о нем прекрасным образом. А наряду с этим он опасался совершить несправедливость, которая лишает людей возможности обрести успех. А еще Всевышний Аллах почтил его великим знамением и поселил в его душе истинную веру, которая побуждала его выполнять Божьи повеления и удерживала его от совершения грехов. Благодаря совокупности этих факторов Аллах удержал Йусуфа от злодеяния и мерзости. Он заслуживал этого, потому что был одним из тех, кто искренне поклонялся одному Аллаху, кого Аллах сделал своими избранниками, одарил многочисленными милостями, обезопасил от неприятностей и благодаря этому сделал лучшими из Своих творений.