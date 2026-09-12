[ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ ] یوسف - صلی الله علیه وسلم - فهرمووى: ئهی پهروهردگارم پێغهمبهرایهتى و موڵكی میصرو خهزێنهكانیت پێ بهخشیم [ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ] وه فێری لێكدانهوهی خهونت كردم [ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ] ئهی دروستكهرو داهێنهری ئاسمانهكان و زهوی [ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ] ههر تۆ دۆست و پشتیوان و سهرخهرو یارمهتیدهری منی له دونیاو قیامهتدا [ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (١٠١) ] به موسڵمانێتی بممرێنهو بمگهیهنه به پیاوچاكان له پێغهمبهران.